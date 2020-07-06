肯德基祭出超狂優惠，9塊雞桶餐只要309元，平均一塊炸雞不用35元。（摘自肯德基臉書）

肯德基「國際炸雞日」優惠活動又來了！歡慶7月6日是「國際炸雞日」，7／6-7／9限定3天，肯德基祭出超狂優惠，9塊雞桶餐只要309元，平均一塊炸雞不用35元，加入line官方帳號或點餐輸入代碼「50214」，即刻享有超級優惠。

7月6日是「國際炸雞日」肯德基今年依舊響應這全球的炸雞盛典，推出5大超狂優惠，包括「5塊雞桶，搭配可樂只要225元（代碼：40284）」、「6塊雞桶 下殺269元（代碼：40285）」、「8塊雞桶搭配蛋撻可樂，只要469元（代碼：50212）」、「10塊雞桶+原味蛋撻禮盒+雞米花分享盒+可樂，特價629元（代碼：50246）」，以及「9塊雞桶309元（代碼：50214）」。

而本次最大優惠莫過於在去年就廣受好評的「9塊雞桶超級優惠價309元」只限定3天（7／6-7／9），平均下來一塊炸雞不用35元！再配合外送滿520元就能免運。要注意的是雖然烤／炸及辣度可任選，不過烤雞有限門市，無法挑選部位外，也只限午晚餐時段（早上10:30後開始供應）。

(中時電子報)