伊朗納坦茲鈾濃縮廠一處新建廠房2日發生事故，地方政府稱發生火災。據俄羅斯衛星通訊社6日指出，美國《紐約時報》援引消息人士的話報導稱，以色列透過在伊朗納坦茲核設施引爆爆炸裝置，實施了破壞行動。

伊朗原子能組織2日發布消息稱，納坦茲鈾濃縮廠火災事件中，無人受傷，沒有放射性物質洩漏。伊朗最高國家安全委員會3日宣布，專家已查明事故發生主要原因，並將在「適當時間」公布。5日，伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪表示，伊朗計劃在納坦茲設施內生產現代化的離心機。

中東國家一位匿名情報人士對《紐約時報》表示，以色列在設施內安裝了一個大威力爆炸裝置。伊朗伊斯蘭革命衛隊特種部隊代表證實，有人使用了爆炸物。

據報導，無法覈實和確認有關以色列參與破壞核設施的訊息。以色列官員未給該報明確評論，但強調了伊朗擁有核武器帶來的危險。

一些西方媒體認為，核設施內發生了破壞活動。

《紐約時報》援引中東情報消息人士的話認為，事件的原因是設施內所安裝的爆炸裝置引發爆炸。據她說，爆炸造成新離心機所在的大部分地面設施被毀。但該報也認為，事件也可能是工業事故引起的。

美聯社報導稱，生產離心機的工廠發生火災。其原因可能是破壞行動所為。

據新華社報導，伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪6日宣布，伊朗將為納坦茲核設施建造一個設備更加先進的廠房，以取代此前因事故受損的廠房。

卡邁勒萬迪說，本月初發生的火災事故並未對伊朗鈾濃縮工程造成阻礙，但可能會減緩先進設備的開發和製造。工作人員將透過全天候的工作恢復生產進度。

他表示，火災事故中的受損廠房原本用於生產離心機，事故導致廠房內部分測量工具和精密儀器受損。目前已對重建受損廠房做出安排，伊朗將會建造一個更大的廠房並配備更先

進的設備來替代原有設施。

納坦茲核設施位於伊朗中部，建於地下，占地10萬平方公尺，是處於國際原子能總署監控之下的幾處伊朗核設施之一。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、大陸和德國達成伊朗核問題全面協議。協議規定，伊朗在協議生效後15年內，生產的濃縮鈾豐度不得高於3.67％，且只能在納坦茲核設施進行相關活動，並接受核查。作為聯合國下屬機構，國際原子能機構人員一直監督伊朗履行協議情況，核查伊朗核設施和活動。

(中時 )