看好國內親子旅遊市場，標榜全台唯一以卡通頻道主題旅宿為最大亮點的HOTEL COZZI和逸飯店台南西門館，繼2019年與美國Cartoon Network卡通頻道攜手合作，共同打造卡通頻道聯名旅宿體驗與主題風格餐廳，為迎接暑假旺季，即日起首度推出今夏最萌的「熊熊遇見你」主題下午茶。

和逸飯店台南西門館將大大、胖達和阿極三隻可愛的角色巧妙融入到早午餐拼盤、甜點和創意飲品之中；即日起至7月12日期間廣召熊粉，只要身上穿著或隨身攜帶有熊熊遇見你相關圖案的衣服，或配件到和逸飯店‧台南西門館，並且點任一款主題餐點，即免費送甜甜圈重乳歐蕾乙份。

2020年7月15日至2020年8月31日，再配合振興券上線，推599元超優惠套餐(原價950元)，以63折優惠即可享卡通主題及主廚特製在地餐點等!

HOTEL COZZI和逸飯店．台南西門館與美國Cartoon Network卡通頻道合作，結合三部超人氣動畫：探險活寶、飛天小女警和熊熊遇見你，所打造全台唯一卡通頻道聯名旅宿體驗，從去年開放訂房即備受歡迎，豐富生動的戶外小火車、電動車和室內球池設施不僅吸引親子和家庭客群、飯店各個角落的超大型卡通公仔和主題客房內的情境更是旅客拍照熱點。

其中「熊熊遇見你」中的三兄弟： 大大、胖達和阿極，圓滾滾的外型和生動表情完全打破年齡限制，祈讓3歲到99歲的粉絲和旅客們都無法抗拒牠們的魅力！

為了營造更全方面的五感體驗，和逸飯店．台南西門館特別於今夏規劃卡通主題下午茶，以「熊熊遇見你」打頭陣，於即日起至10月3日止，下午兩點至五點下午茶時段，推出五款限定餐點，無論是入住的房客或是在地的朋友都能第一手品嘗，度過童心未泯的午茶時光!

情境式下午茶的餐點設計，以卡通故事情境結合美味餐點，清涼的『夏日湖畔疊疊樂』320元，熊熊化身香濃巧克力甜甜圈，悠閒飄浮在湖畔上，享受冰淇淋及水果的層層圍繞；『熊熊午茶時光』300元，則是熊熊變身鬆軟吐司，搭配香濃抹醬以及鮮嫩炒蛋組成營養美味的美式早午餐拼盤；『森林裡的繽紛派對』320元，跟著三兄弟一起在森林裡，享受香濃的黑森林瑞士捲蛋糕。

(工商 )