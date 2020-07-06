威力彩狂飆13億 獎號開出看看今晚能否迎到財神 20:542020/07/06 中時電子報 趙永紝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連槓41期的威力彩，今晚開獎頭獎上看13億元，民眾有機會迎拉這超級財神。（中時報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩連摃41期，今晚累積獎金飆達13億元，為今年最高的頭獎！以下今晚開出獎號：15、24、30、31、32、35，第二區為08。 (中時電子報) #威力彩 #獎號 #今晚 #狂飆 #財神爺 也許您會感興趣 推薦閱讀 威力彩頭獎上看12億元 買氣夯 04:102020/07/02 財經焦點 威力彩上看12億！3星座7月財運飆升 有機會發橫財 10:122020/07/02 生活 威力彩12億是你？最夯包牌曝光 這3號碼最常中 14:502020/07/02 生活 還有機會！威力彩連槓41期 下期頭獎金上看13億 20:542020/07/02 財經 威力彩又槓龜 下期頭獎上看13億元 00:222020/07/03 財經 大樂透百萬百組加碼 還有34組今天續開出 14:402020/07/03 財經 連槓41期 威力彩頭獎上看13億 04:102020/07/04 金融．稅務 拾荒男夢到買彩券中獎！起床後變成千萬富翁 08:312020/07/04 時事 故宮南院水舞秀、無人機展演 今晚炫幻登場 13:062020/07/04 生活 威力彩狂飆13億 專家點名3星座準備迎財神 10:012020/07/05 生活 財經熱門新聞 12682別怕？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 即時 威力彩狂飆13億 獎號開出看看今晚能否迎到財神 - 財經 慘輸！三星4奈米斷頭 台積電又碾爆死敵 - 財經 開台才3天 台灣大急改5G資費 - 財經焦點 - 中國時報 等不到EUV設備！中芯嘴硬冷回1句 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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