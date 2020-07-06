在日前於花博公園舉辦的台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」中，出現在現場，假扮coser掀裙讓現場攝影師大拍「黑森林」的女大學生，下午穿著碎花裙戴著口罩，下午在駱姓男友陪同下主動前往北市警中山分局圓山派出所應訊，見到大批媒體記者，還不忘嬌羞地喊，「大家辛苦了」，據了解，她強調自己本來就穿內褲習慣，否認刻意露下體，原本只是要給男友拍，但其他攝影師卻利用角度差「偷拍到」。

至於女大學生的駱姓男友表示，他有提醒女友這樣會有露點風險，而且女友是因為轉身才不小心露出臀部，他也不是故意拍攝女友下體；而且當天有風，女友裙子可能也因此掀起。

據了解，女大學生因為在花博動漫展現場沒穿內褲，大庭廣眾下掀短裙大露「黑森林」給攝影師拍攝，噁心畫面讓網友看了後怒報警。

據了解，女大生目前已休學1年多，與臉書上的學經歷不符，校方已經出面澄清。而女大生行為涉犯刑法第234條公然猥褻罪以及社會秩序維護法第83條，警方將予以偵辦並裁罰。警方表示，妨害風化罪、社會秩序維護法2罪都有爭議，但確實違反社會善良風俗，現已經獲民眾報案，將依法偵辦，全案將函送台北地檢署，由檢察官個案認定。

(中時電子報)