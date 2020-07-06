廚藝實境節目《澳洲頂級廚師》以培育業餘廚師成為頂級名廚為宗旨，經歷了十多年依然人氣不墜。今年第12季以嶄新樣貌回歸，評審主持陣容全新洗牌，並找回第四季的冠軍得主安迪艾倫（Andy Allen）回鍋擔綱主持。除了全新評審之外，本季也找來被譽為「地獄廚神」的戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）擔任首週的客座評審，西洋樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）也將擔任第24集的嘉賓評審。

今年三月宣布懷孕的凱蒂佩芮，挺著大孕肚親臨錄影現場，巨星登場也讓大伙們驚訝地無不張大嘴巴，甚至有參賽者激動到聲稱自己就快要心臟病發了。說到凱蒂佩芮與《澳洲頂級廚師》的淵源其實相當深，打從第一季開始的片頭主題曲就是出自她的成名曲《忽冷忽熱》（Hot n Cold），也因此該集的廚藝主題即以這首主題曲作為靈感，參賽者必須在限時之內做出又冷又熱的美味佳餚，爭取寶貴的淘汰豁免權。

一向熱情率真的凱蒂佩芮，一到節目現場就跟所有參賽者們說：「老娘和我未出生的寶寶肚子都餓了，你們有2張嘴要餵呀，動作快。」在比賽過程中，不但試圖唱歌擾亂參賽者們的專注力，還俏皮地試吃選手的辣味佳餚，大喊著：「她要把我辣死呀！」讓主持人趕緊向場外的工作人員要水，也瞬間讓緊張的競賽氣氛，增添了不少歡笑。

自稱很愛美食的凱蒂，也在品嚐選手們的成品時，開心地扭臀起舞，展現她對佳餚的肯定。就在另一位名廚主持人傑克佐菲里洛 （Jock Zonfrillo）提醒她，本週的獲勝者能夠獲得淘汰豁免權時，凱蒂不改搞笑個性地說：「就這樣？沒有其他獎勵嗎，比如說按摩之類的？」讓傑克哭笑不得。他更在事後接受採訪時，打趣地宣稱不受控的凱蒂簡直就是一場惡夢。《澳洲頂級廚師》全新第12季即日起，每週一至週五晚間8點於Lifetime娛樂頻道播出。

(中時 )