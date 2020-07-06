筆電出貨暢旺，群光（2385）6月營收為80.14億元，連續第三個月持穩在80億元之上，也是連續第三個月再創同期新高，第二季營收為250.96億元，不僅超越法人預期，也再度改寫同期營收新高，年成長3％。

在電競鍵盤、筆電鍵盤、筆電影像模組與筆電電源供應器產品全力衝刺下，群光第二季營收達到250.96億元，不僅創同期新高，更站上歷史第二高，比上季大幅成長38.6％，年增率亦達11.3％，上半年營收為432.07億元，年增3.5％，持續改寫歷史新猷，法人認為，受惠於筆電產品營收攀升，規模經濟奏效，預估第2季獲利表現可望優於法人預期。

展望下半年，法人分析，教育筆電需求持續增強，群光身為筆電鍵盤、影像模組與電源供應器的全球市佔三冠王，預期將可持續受惠，而消費性電子產品的需求預期將隨傳統旺季的來臨愈益強勁，智慧家庭與電競相關產品兩大成長引擎可望持續強力熱轉，推升群光下半年的成長動能，挹注營收與獲利。

(工商 )