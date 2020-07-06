把餐桌搬到陽台！台中宜居建築法案正式上路後，越來越多建商推出宜居宅！其中，惠宇建設在單元三打造樓高20層的垂直綠化「惠宇SKY VILLA」天空墅，有一半戶別規劃高達六米、深達三米的宜居陽台，將VILLA別墅概念移植到高樓，規劃不一樣的森態宜居大陽台、中島長桌大餐廳、多功能家事坊，創造一家人共食、共享、共聚的生活。

「惠宇SKY VILLA」同時也為務實型客戶，推出傳統陽台、甚至僅有雨遮的產品，30多種類型提供客戶挑選。該案潛銷預約至今，已吸引破千組客戶排隊預約賞屋，預計7/11正式進場，可望再度締造迅速完銷紀錄！

惠宇建設總經理顏定滄表示，惠宇申請台中市宜居建築，在單元三新案規劃淨高六米、深達三米的宜居大陽台，且更有主題家樹，讓住戶可以在綠意環繞的環境中，坐在自家大陽台喝咖啡、看風景；甚至可以找來三五好友，共享星空下的長桌晚餐。

顏定滄還表示，相較於一般建築僅到兩米寬、總是堆滿雜物又缺之美景的小陽台，「惠宇SKY VILLA」天空墅以「前所末見的生活視野」為訴求，有一半戶別規劃三米宜居大陽台，且基地面向萬坪公園和文高預定地，棟距視野遠勝七期、八期的水泥叢林，對應到各戶陽台位置、尺度的不同，也為生活創造更多可能。

「惠宇SKY VILLA」天空墅不僅善用宜居建築規範，創造人人嚮往的療癒場景，難得2,000坪以上完整基地，惠宇更大方打造1,400坪水漾森林，規劃戶外泳池、獨立芳療室、茶屋等休閒設施，讓忙於事業又夢想生活的現代菁英，輕鬆擁有「森林系豪宅」。該案自從開放預約後，深獲菁英人士與企業主等族群的青睞，也吸引許多嚮往低密度生活的七期豪宅客層遷居。

(工商 )