媽祖駐駕的宏泰汽車前，擠滿信眾，想一睹白沙屯媽祖風采。（吳建輝攝）

儘管今天是上班日，但同樣吸引大批民眾朝聖，跟隨媽祖腳步，小小的車行，擠滿許多信眾。（吳建輝攝）

而媽祖擠進車行小小的辦公室裡，預計駐駕到明天清晨３點，再起駕往北港方向前進。（吳建輝攝）

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往進香，5日凌晨起駕，今天下午六點半行經中山路與員林大道路口時，選擇往莒光路前進，一路挺進到員鹿路口，正當大夥以為媽祖要轉彎時，媽祖神轎突然迴轉，走進路旁的宏泰汽車，讓老闆又驚又喜，大喊「超高興的」。

宏泰汽車商行老闆黃永溱表示，媽祖在路口徘迴時，心理一直默念希望媽祖到家裡來坐一坐，沒想到媽祖真的來了，一家人都相當高興，以往媽租經過家裡都只有拜拜，但今天一早沒來由，就想把停在車行的車子全都移開，感覺冥冥之中媽祖都有指示。

黃永溱說，媽祖選擇駐駕在店裡，讓他受寵若驚，也希望能將這個福氣，分享給更多人；而白沙屯媽祖預計停留在員林宏泰汽車至清晨3點，再起駕往北港方向前進，想朝聖的朋友可導航彰化縣員林市莒光路257號，「宏泰汽車商行」即可抵達。

白沙屯媽祖今早進入彰化境內，上午短暫停駕在彰化市中山路上，彰化縣長王惠美也前往獻花祈福，今年受疫情影響，沒有安排鑽轎，行走速度飛快，但媽祖行經台中與彰化交界時，同樣停下為１名２歲女童祈福。

今年白沙屯媽祖受疫情延後起駕，但信眾仍不減熱情，同樣吸引超過5萬人報名隨香，但今年速度比以往都還要快上許多，讓民眾大喊吃不消，但沿途不少熱情民眾準備點心，茶水供信眾享用，為隨香人員補充體力。

(中時 )