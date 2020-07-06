彰化基督教醫院大腸直腸外科門診間裡，每天聽到主治醫師黃灯明反覆叮嚀病人最多的就是，「每天記得吃飽一點，而且要多吃米飯，而不是多吃菜。」因為黃灯明觀察門診病人，尤其是女性常以為多吃米飯會胖，就以蔬菜水果代替主食，因為水果的含糖量都不低，吃的愈多，反而愈胖，且多少有農藥殘留，蔬菜水果少量多樣攝取即可，「要以飯配菜，而不是以菜配飯。」

黃灯明替病人做肛門檢查，常發現大腸裡面積存了很多高纖維食物，表示攝取量太多，讓腸胃一直負擔很大，結果不但沒有幫助消化，反而只是累死腸胃，白做工而已。

營養師張心怡也特別提醒，每天還是必須攝取足量的蔬菜水果，才能有效遠離癌症及文明病，而膳食纖維對身體有許多好處，尤其是促進腸道蠕動。

攝取建議量每天應該要吃到25克-35克，例如主食選擇全穀雜糧，100克的糙米、燕麥約可煮成一碗半的量，可攝取到8克到12克的膳食纖維；半碗蔬菜，一天至少吃1.5碗，即可攝取到8克到12克的膳食纖維；每天二到三份的水果，則可攝取6克到12克的膳食纖維。

此外每天也需有足夠的水分才能促進腸道蠕動，才不會構成糞石造成腸道負擔。最後建議民眾可採「蔬果彩虹579」攝取原則，主食選擇全穀非精緻，並飲用足夠水分(體重X30c.c)，以達到保腸健體的目的。

(中時電子報)