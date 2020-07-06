取代《北美自由貿易協定》（NAFTA）的《美墨加協定》7月1日起正式生效，由於日本汽車廠寧願替墨西哥工人加薪，或是多付點關稅，也不願將生產線搬遷至美國，讓美國總統川普指望新協定能為美國創造就業機會的盤算落空。

根據美墨加協定，每輛汽車裡40%的組件必須由時薪16美元起跳的工人製造，符合這一條件，進口汽車才享有免關稅待遇。但根據日媒《日經亞洲評論》報導，包括本田在內的多數日本汽車商寧願保留目前部署在墨西哥的生產線，並支付當地工人16美元的時薪（是當地其他員工時薪的三倍），或是寧可提高關稅成本，也不願大費周章將生產線遷到美國。因為遷廠的成本遠高於調薪或支付關稅。加上今年疫情攪局，重挫汽車業的營收。

汽車零件製造商Piolax總裁島津幸彥也表示，該公司將在今年內把墨西哥工廠的時薪提高到16美元，並將安裝自動化機器人，緩解勞動力成本上升的壓力。而斥資7億美元在墨西哥建新廠的豐田也說，如果不符合美墨加協定的條款要求，生產的皮卡將被徵收25%的關稅。可是如果豐田放棄該廠，鉅額的投資也就泡湯。

而美國這方也會受影響。因為川普的貿易政策，美國汽車銷量每年將減少多達130萬輛，並損失7萬－36萬個工作機會，導致美國的國內生產總值（GDP）減少60億－304億美元。

(中時 )