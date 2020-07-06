隨著疫情趨緩，戲院人潮也逐漸回流，電影《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》特別於上週末兩天於台中、台北獨家舉辦四場的白熊見面會，不僅可以搶先看電影，還能近距離與角落小夥伴的人氣擔當「白熊」拍照留念，而台灣粉絲的實力也不容小覷，預售票開賣不到五天，立刻秒殺售罄，造成許多沒搶到票的粉絲十分扼腕，藉此也可看出角落小夥伴的人氣不容小覷。

電影放映結束後，萬眾期待的角落小夥伴「白熊」隨即現身影廳，向滿場的觀眾開心打招呼，讓現場觀眾尖叫聲不斷，不斷搶拍照、狂揮手，可見白熊的人氣絲毫不輸偶像明星！活動的最後，粉絲還能排隊與白熊近距離拍照留念，更是讓粉絲興奮不已，而貼心的白熊也準備了超多可愛的拍照姿勢與粉絲們合影，超萌的模樣讓大小朋友為之瘋狂，將電影院擠得水洩不通，現場嗨翻天。《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》即將在本周五7月10日中日文版同步上映。

(中時 )