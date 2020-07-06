台中市長盧秀燕6日實地考察台中捷運綠線北屯機廠，化身「列車長」示範如何操作車廂內的控制台，即時與行控中心保持聯繫，維持穩定運行。盧秀燕表示，捷運綠線從她擔任立委時全力爭取中央立案，歷經三任市長興建，如今由她擔任市長時完工，捷運綠線預計8月初勘、今年底通車。

盧秀燕也說，捷運綠線還將延伸到大坑及彰化，可行性研究報告7月1日經交通部審查後，有條件通過，市府將加緊腳步修正，讓交通部確認後，轉行政院審查，市府有信心今年底前核定。

此外，捷運藍線綜合規劃將於7月15、16日辦理公聽會；捷運橘線6月舉辦可行性研究說明會後，民眾建議都會如實納入報告書，修正完成後爭取議會同意，預計今年底提送交通部審查。

台中市交通局6日安排台中市議員前往北屯機廠考察營運準備情形，盧秀燕陪同視察，她笑說，自己今日化身「捷運綠線第一位列車長」，實際解說捷運綠線特色，包含最吸睛的馬卡龍色系坐椅。

盧秀燕強調，捷運綠線舒適、方便、快速又沒有紅綠燈，且沿線經過許多市中心漂亮的公園，宛如在樹海上行走，通車後，相信會相當受歡迎。

盧秀燕說，市府預計8月與北捷共同初勘，完成履勘後，今年底就可通車，未來搭乘起跳價20元、每2公里增加5元。

台中市交通局指出，交通局正籌辦通車前各項準備作業，包含制定大眾捷運系統相關自治規則、調整捷運沿線公車路線、增設車站周邊iBike點位與停車格、規劃公車停靠區、小客車臨停區，及計程車招呼站等。

台中捷運公司2月3日接管全線18個車站及路軌後，展開各項設備操作、模擬演練、班距測試等密集訓練，6月12日凌晨順利完成穩定性測試，將繼續比照營運模式，執行24小時值勤作業。市府考察台中捷運綠線北屯機廠，由盧秀燕率隊，包括交通局長葉昭甫、中捷公司董事長林志盈，及觀旅局長林筱淇等人，陪同視察。

(工商 )