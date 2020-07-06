「振興三倍券」7月1日開放預購後，經濟部表示，振興三倍券預估總經費約為505億元，其中印製費用竟高達3.15億元。

經濟部解釋，依第一階段印製1200萬份計算，每份9張共1.08億張，其中印製成本3.15億元。成本的9億元除印製外，還要加上配送及兌付等行政成本。

大多數民眾對於經濟部的說法並不買帳，紛紛表達不滿：「3.15億養活多少偏鄉飢餓貧童？」、「根本是白癡政策！」、「直接發消費券了事，幹嘛要另外付一千，是覺得印刷有成本，還要人民自己負擔喔！」

有民眾精算三倍券總成本9億元若省下來直接給人民的話，每個人只能分到39元，因此吐槽不滿意花9億元發行三倍券的人，「發給你39元要幹嘛？」

但根據《TVBS》 2019年8月5日的報導，台灣的營養午餐，國小每餐「平均」35元，國中則是40元左右，但其中包括了食材成本、人事成本、運送等。換言之，省下39元就是國小國中一餐營養午餐的錢。

(中時電子報)