外貿協會與臺大醫院及臺大醫院雲林分院合作，於今(6)日辦理「臺灣特色醫療在非洲防疫上應用」視訊研討會，以專題分享方式與非洲各國交流彼此抗疫經驗，並且推廣臺灣優質醫療。

外貿協會董事長黃志芳表示，貿協上個月成立面向全球的「台灣國家防疫館」，結合台灣成功的防疫經驗和完整的防疫產業，協助飽受疫情所苦的國家。過去幾個月來已促成我國的醫療團隊和印度、東南亞、中南美洲等國家的防疫醫療視訊會議，也為國內的防疫產業成功媒合許多國外的醫療需求，這次更是把防疫服務延伸到非洲大陸，邀請台大醫療團隊和非洲十多個國家的公衛官員及醫生直接對談，分享經驗。

臺大醫院國際醫療中心朱家瑜執行長表示，臺大醫院是台灣歷史最悠久的國家級醫院，也是台灣防疫的最前線，從SARS到本次的冠狀肺炎，臺大醫院擁有豐富的防疫經驗，我們有責任與義務將防疫經驗分享給大家，協助世界防疫。我們希望透過此次視訊會議，與非洲國家的朋友們分享我們的經驗。

馬惠明副院長表示，台灣的超前佈署是從去年12月，對外進行邊境管制及旅客追蹤，對內則進行從疫區回來的旅客居家隔離 公共場所全面量體溫及大眾運輸管制，其中最成功的政策即是台灣全民戴口罩政策，成立口罩國家隊，大量生產及管制口罩，讓大家都能戴口罩遠離病毒傳播，因此台灣人民的經濟及生活都沒有停止運作，台灣也是全球六個沒有停課的國家之一。

黃志芳表示，全球新冠病毒肺炎疫情持續升溫，根據非洲疾控中心（Africa CDC）最新數據顯示，至7月3日確診人數已突破41萬大關，已從城鎮蔓延至農村。現今非洲面臨嚴峻疫情考驗，台灣將貢獻心力，讓非洲能更進一步的了解臺灣醫療服務的優勢，提升臺灣醫療服務在非洲的形象與知名度。

黃志芳表示，臺灣因有SARS的防疫經驗，此次政府超前部署，整合科技防疫及各領域資源，達成黃金級防疫標準，應該與各國分享臺灣成功的防疫經驗，協助對抗疫情。

為打造防疫分享平台，外貿協會同仁使命必達，於兩周內建置完成「防疫國家館」網站，網站結合各界專家、逾2千家防疫廠商，超過1萬項的產品及20家醫療機構，提供面向全球的一站式的服務，盼協助全球紓解疫情。

黃志芳進一步表示，未來貿協將透過國家防疫館，持續辦理相關課程協助非洲對抗疫情，同時推廣臺灣的數位化智慧醫療系統服務，行銷臺灣的醫療科技與服務。除了醫療產業，亦將對非洲各國加強數位及實體經貿推廣活動，協助臺灣業者布局全非洲。

本次活動共有來自奈及利亞、肯亞、埃及、南非等十餘個非洲國家超過361位醫護人員上線熱烈參與，其中奈及利亞防疫指揮官及肯亞衛生部人員也都在線上參加討論，並表示希望與臺灣衛生主管機關在醫療與防疫上有更進一步的合作。

此場次活動與會者包括臺大醫院雲林分院馬惠明副院長、醫務秘書陳崇裕主任、感染管制中心林綺英主任及臺大醫院感染管制中心陳宜君主任，分別分享「臺灣防疫經驗－從國家、社群至個人的防疫作戰」、「醫院防疫實例分享」與「從呼吸治療看新冠病毒肺炎個案分享」等主題。

(旺報 )