台中市政府力推動漫產業！台中市政府積極爭取國家漫畫館「留在台中」，6日透過公函正式向文化部提出國漫館選址評估報告，共評選出包含台中刑務所官舍群、台中驛第一貨物倉庫群及帝國製糖廠台中營業所（星泉公園）等「七大文化潛力亮點」場址，供文化部評選，以推動國家漫畫博物館計畫。

台中市新聞局表示，市府團隊相當重視國漫館設置在台中，各局處盤點所屬場館與合適點，初步先列出十餘處場址，經邀集建築、都市計畫、文化資產、博物館及漫畫等領域專家學者，召開諮詢委員會討論及實地現勘，委員會建議提出「七大文化潛力亮點」場址，包括：台中刑務所官舍群、台中驛第一貨物倉庫群、帝國製糖廠台中營業所（星泉公園）、台中支局葉菸草再乾燥場建築群、秋紅谷公園、東區練武段1035地號，及新實營區等，供文化部評選。

成功大學建築系教授劉舜仁在諮詢委員會上表示，台中百年來被視為文化城，因為城市的創意氛圍，人文薈萃許多創新構思，都發源自台中，形成創意城市，透過城市發展脈絡，可豐厚漫畫本身的文化基礎，並以歷史城為基盤，串聯帝國製糖廠、文資園區、刑務所官舍群，形成「國家漫畫博物館園區」。

此外，劉舜仁也建議可利用「台中舊火車站」人潮聚集節點，舉辦cosplay或動漫節慶活動。

台中在地漫畫家鐵柱，以參與法國安古蘭漫畫節經歷為例，希望未來可鼓勵用漫畫，向全世界溝通宣傳「歡迎來台中！」，甚至未來可發展國際漫畫節。

文化部國家漫畫博物館區位選址條件，如周邊交通、動漫資源、都市計畫、土地權屬、未來營運模式等各自評估。其中，前3處場址位在綠空鐵道軸線上，與文化部文化資產園區串連，可發展成漫畫產業聚落，未來還可結合中台灣電影中心，發展漫畫之都，成為相關產業的重要基地。

台中市新聞局指出，台中市長盧秀燕6月2日北上拜會文化部長李永得，爭取國漫館續留台中，文化部允諾國漫館選址優先設立於台中的原則未變，市府持續開展各項評估作業，並經專家學者組成的諮詢委員會討論，最後提出七處場址正式向文化部提報。

(工商 )