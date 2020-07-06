大陸人社部聯合國家市場監管總局、國家統計局於6日共同發布《中華人民共和國職業分類大典2015年版本》公布以來的第三批新職業，新增職業數量達到9個；而過去人們熟知的電商直播主、網紅等工作，也在新增職業「互聯網營銷師」底下，有了「直播銷售員」這個正式職稱。

這次的職業類型調整是由人社部、國家市場監管總局、國家統計局共同發布。其中，9個新增職業分別是區塊鏈工程技術人員、城市管理網格員、互聯網營銷師、信息安全測試員、區塊鏈應用操作員、在線學習服務師、社群健康助理員、老年人能力評估師、增材製造設備操作員。

除了新職業的發布，人社部還從職業類別中，延伸出5個新工作職稱，像過去被稱為電商直播主、網紅的人，未來將會被稱為直播銷售員；其他的新職稱則包括互聯網信息審核員、小微信貸員、勞務派遣管理員、泥板畫創作員等。

另外，為了擴大公共衛生輔助服務從業人員數量，這次新職業發布還將原有「公共衛生輔助員」職業下的三個工作職稱「防疫員」、「消毒員」和「公共場所衛生管理員」升級為新職業。

對於此次調整，人力資源和社會保障部職業能力建設司副司長王曉君表示，新職業的開發和論證推動，對大陸的就業、創業將有帶動作用；她解釋，有些職業可能是屬於勞動密集型職業，這對於一些從農村轉移到城市、正在失業的人口來說，能夠及時實現就業需求。

(旺報 )