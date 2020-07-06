受益於資本市場對大陸經濟反彈的預期，大陸6日股匯雙漲，離岸人民幣在6日夜盤升破7.02至7.0154，創近4個月來新高。

離岸人民幣兌美元日內走勢不斷強升，6日晚間7時升破7.02，晚間約8時更達到7.0154高點，現報7.0192。

(工商 )