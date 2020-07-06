大陸人社部近日針對部分企業以逃避繳納養老金來節省成本的行為表示，繳納養老金是企業單位及職工個人的合法權利及義務，不能因為企業單位和個人的意願而免除，若逃避將承擔相對應的法律責任。

中國社科院世界社保研究中心執行研究員孫永勇指出，很多小微企業面臨兩難選擇，制度本身是要求強制執行，但執行過程中恐難完全做到，必然會有一定數量的職工群體沒有加入。

事實上，據人社部統計，2019年底大陸參加城鎮職工基本養老保險人口為4億3488萬，比2018年底增加1586萬人；2019年底城鎮職工基本養老保險基金累計結存5兆4623億元。顯然，養老金能覆蓋人群的規模不斷在增加，但近年來，一些企業為了降低成本，會以提高些許工資為誘因，讓職工主動放棄參保養老保險。

對此，人社部指出，按照相關規定，用人單位和職工應當參加基本養老保險制度並按時足額繳納基本養老保險費；這既是用人單位和職工的合法權利，也是用人單位和職工的應盡義務，「不能根據職工或者用人單位意願而免除，否則將承擔相應的法律責任。」

(旺報 )