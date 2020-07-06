接續台灣之後，美國也將在今年底迎接總統大選，而在回選舉如今率先飄出了星味，4年前曾是川普鐵粉的饒舌天王肯伊威斯特(Kanye West)，昨宣布要出來跟川普搶當總統，而事隔不過一天，話題滿滿的希爾頓集團千金芭黎絲希爾頓(Paris Hilton)也表態參選，幫2020美國總統大選補進滿滿的八卦味兒。

本屆美國總統大選打破傳統政治與權謀運作的遊戲法則，硬是多了「星光元素」，饒舌天王肯伊宣布參選，喊出「#2020願景(#2020VISION)」，贏得「真人版東尼史塔克」特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)表態支持，名媛老婆豐臀金也忙轉發挺尪，只是如今肯伊除了有政治圈的敵手，還得面對娛樂圈的勁敵。

以自拍性愛影片在全球爆紅、身價高達3億美金的希爾頓家族掌上明珠芭黎絲希爾頓，今在個人IG上po文「Paris For President」，宣布參加美國總統大選，而且來勢洶洶做好了首波宣傳海報，金髮碧眼抱著吉娃娃愛犬，甚至穿上粉紅色緊身套裝，甚至白宮都被P圖成粉紅色，完美致敬好萊塢經典片《金髮尤物》，而口號更是有看頭，直接衝著川普而去，喊出「美國再辣一遍(Make America Hot Again)」，超級嘲諷，引發熱議。

(中時電子報)