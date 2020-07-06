電影走音天后驚為天人的破音嗓門，相信令許多鄉民印象深刻。大陸1名女子與友人前去KTV歡唱，不料因走音天后上身，爆發力十足，讓隔壁包廂的1名女客人瞬間抓狂，她因此持著自身的尖利指甲，要求此名山寨版走音天后停止唱下去，雙方對談不甚，演變成雙后相打，導致2人指甲在扭打過程被扯下。

據外電指出，1名大陸女子興高采烈與家人好友KTV歌唱狂歡，女子的歌路實在過於相似電影中的走音天后，女子歌唱曲時走音連連，但卻爆發力十足的嗓門，令老公和友人在輪到她的歌時，紛紛藉口要去拿取餐點，或著稍微室外吸根菸，不料半小時后，來自隔壁包廂的1名女客人不請自來，與該位山寨走音天后表示，歌聲有夠難聽，不要再唱了！令走音天后惱羞成怒，也認為自己唱的如何與她何關，雙方開始拳腳相向。

一旁親友人見無力勸阻，趕緊報警處理，警員抵達現場後立即將2人分別拉開到牆角邊，並且個別大力斥責，在警方介入後，2名女子決定自行和解了事。多數網友聽聞此事認為，KTV唱歌本來就是要開心，那說人唱的難聽的女生是吃飽太閒了嗎？也有網友認為，真的是那名說人唱歌難聽女生的錯，而且她竟然不請自來闖入人家包廂；不過也有網友認為，KTV的隔音效果真的要再加強了！不然這情況就不會發生。

(中時電子報)