延續《微熱山丘》對簡單美味的堅持，今年夏天再次推出100％的鳳梨汁。微熱山丘表示，鳳梨汁7月7日起在旗下全台門市、To Go專櫃及官方網站熱情上市，並加碼推出體驗門市限定的三倍券優惠，7月15日到8月31日使用實體三倍券，購買鳳梨酥系列商品，就可以把鳳梨汁一起帶回家！

《微熱山丘》推出鳳梨汁，是以台灣在地的土鳳梨，作為唯一原料，因不加水、不加糖，直火熬煮出土鳳梨真實強烈的濃郁果香。

每年6～8月正是鳳梨盛產的時節，台灣的甜點品牌《微熱山丘》，將台灣在地的特色水果土鳳梨熬成汁，今年夏天再次推出消暑聖品「鳳梨汁」，讓原本不起眼的土鳳梨，經削皮後，熬出強烈的濃郁果香，經殺菌、過濾，搖身一變成為100％金黃果汁，完美封存熱情的南國風味！

微熱山丘強調，該品牌堅持呈現食材最美好的真實風味，精選開英2號、開英3號，俗稱土鳳梨的品種，厚硬的外皮，較不易受到蟲害，生命力格外堅韌。該品種果肉纖維較粗、果香濃郁，除了是台灣早期重要的經濟作物外，更是製成果醬、果汁的絕佳選擇！

在果實的把關上，微熱山丘格外重視栽種環境與果實品質，不僅會定期視察農場，也會在田間採樣、抽驗農藥殘留；收成的果實必須符合不裂果、不過熟及無農藥殘留等標準。尤其在中南部日照充足的土地上，生長一年半，以時間等待陽光下的鳳梨熟成，試圖迎來最美好的酸甜滋味。

(工商 )