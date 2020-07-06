美國海軍2艘航空母艦「雷根號」與「尼米茲號」4日開始在南海進行演習，其中尼米茲號航母指揮官海軍少將柯克6日表示，中國軍艦出現在美軍演習地點附近，並目睹演習過程。

中國大陸海軍1日起在南海的西沙群島附近展開為期5天演習。美軍也展示肌肉，出動尼米茲號和雷根號兩個航母打擊群，在美國國慶日當天在南海展開軍機起降演習。

柯克（James Kirk）今天接受路透電話訪問時表示：「對方（中國海軍）看到我們，我們也看到他們。」他說，雙方接觸並未發生任何意外，「我們預期彼此互動一定會保持專業和安全。我們演習的海域交通相當繁忙，有許多各類船隻經過。」

美國這次南海軍演出動的2艘排水量10萬噸航艦，各可載運約90架戰機。兩個打擊群的艦隊合計則共有約1萬2000名水手，展示美國的「決心」。

美國國防部4日宣布軍演消息時表示，美方「捍衛所有國家在國際法允許的任何地方從事飛行、航行和作業的權利。」

(中時 )