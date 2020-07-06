18歲網球小將林翰智過去一年收穫豐富，除了在台塑盃斬獲職業生涯首勝，今年更首度入選台維斯盃國家代表隊，特別是去年底積極進行冬訓，針對擊球動作進行微調，並前往印度參加三站賽事，期間遇到天冷沒暖氣、洗冷水澡，對他都是難忘的成長過程。

林翰智身高175公分、體重66公斤，以現今職業網壇男子選手來說，身材略顯單薄，但他努力克服身材劣勢，平常訓練中針對腳步和移位特別加強，以刻苦耐勞的精神與態度加倍投入訓練，回憶去年冬訓遠赴印度比賽，他說：「第一站比賽的時候天氣超冷，旅館房間只有兩台暖氣，晚上睡覺都在發抖，而且洗澡洗到一半常常會變成冷水！」

而這趟印度之旅林翰智有兩站賽事挺進4強，讓他意外又開心打出佳績，對於未來職業生涯，他期許效法偶像、日本好手錦織圭，透過腳步移位來彌補個人不足，克服亞洲選手在身材與爆發力不如歐美選手的劣勢，並以速度和擊球時間差來破壞與干擾對手節奏。

職業網球賽事因為新冠肺炎大流行暫停期間，林翰智積極參與中華民國網球協會的國家訓練站計畫，與許育修、何承叡兩位學長一起鍛鍊，刻苦耐勞的個性或教練團好評，雖然參賽計畫被疫情打亂，仍會以正面的心態準備自我，等待賽事復辦，繼續追求在職業網球成功的目標。

(中時 )