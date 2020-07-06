日本職棒阪神虎隊將在明（7）日首度回到大本營甲子園球場出賽，於7日至9日與讀賣巨人隊3連戰。屆時一壘攝影席後方將設置特別舞台「加油！虎隊Stage」，舞台上將會露出中華職棒大聯盟CPBL的LOGO標誌，除了展現台日職棒界長期以來的友好關係，並希望藉此維持更緊密的交流與互動。

阪神虎隊自2016年開始在阪神甲子園球場舉辦「台灣日」活動，每年皆吸引大批球迷前往。中華職棒與日本職棒長期維持良好互動交流，今年「台灣日」雖受到疫情影響而取消，但阪神虎隊參考中華職棒帶動現場氣氛的應援方式，設置特別舞台「加油！虎隊Stage」。

TigersGirls與吉祥物也將帶來一連串精采表演，包含賽前舞蹈表演、局間活動、搭配阪神虎隊進攻應援曲舞蹈以及阪神虎隊勝利時氣氛帶動，讓球迷耳目一新。

除了現場活動外，曾參與甲子園球場「台灣日」活動的中華職棒啦啦隊女孩們，包含富邦悍將盈瑩、Rakuten Monkeys倪暄、中信兄弟峮峮及統一7-ELEVEn獅YUKI，也錄製一系列應援影片，並發布於TigersGirls的官方推特。

(中時 )