隨著大量資金湧入，人民幣匯價持續急升。人民幣兌美元離岸價6日夜盤時刻升破7.1元價位，一度上漲至7.0154元。截至21點15分，離岸價報7.0191元，大漲487個基點，單日升幅0.69％。

人民幣在岸價夜盤報7.0199元，較上日收盤價7.068元上漲485個基點，單日漲幅0.69％。

Wind資料顯示，北上資金連續三個交易日淨買入超過人民幣百億，6日全天淨買入136.52億元，在帶動A股超預期大漲的同時，也拉動人民幣兌美元匯率走高。

(工商 )