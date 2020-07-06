資金湧入 離岸人民幣夜盤升破7.1 21:562020/07/06 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著大量資金湧入，人民幣匯價持續急升。人民幣兌美元離岸價6日夜盤時刻升破7.1元價位，一度上漲至7.0154元。截至21點15分，離岸價報7.0191元，大漲487個基點，單日升幅0.69％。 人民幣在岸價夜盤報7.0199元，較上日收盤價7.068元上漲485個基點，單日漲幅0.69％。 Wind資料顯示，北上資金連續三個交易日淨買入超過人民幣百億，6日全天淨買入136.52億元，在帶動A股超預期大漲的同時，也拉動人民幣兌美元匯率走高。 (工商 ) #大量 #夜盤 #資金湧入 #升破 #離岸價 也許您會感興趣 財經熱門新聞 威力彩狂飆13億 獎號開出看看今晚能否迎到財神 - 財經 12682別怕？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 即時 慘輸！三星4奈米斷頭 台積電又碾爆死敵 - 財經 慘！死越多人…美股越噴 專家爆背後有大魔王 - 財經 開台才3天 台灣大急改5G資費 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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