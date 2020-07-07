新冠肺炎疫情持續在各地延燒，全球累計確診病例飆破1157萬起，造成至少53.7萬人喪命，許多國家紛紛下令關閉校園，學生改為使用電腦或手機進行居家視訊上課，不過日前在印度卻因此發生悲劇，有位50歲農民爸買不起女兒想要的智慧型手機，雙方爆發嚴重口角後，爸爸最後在屋內輕生。

根據《印度斯坦時報》報導，事發於東北部特里普拉邦，目前就讀印度10年級的女兒，年紀相當於台灣國三學生，她近日向爸爸要求買一支智慧型手機，好讓她可以遠距離上課；爸爸想盡千方百計籌錢，終於在6月30日買了一支手機送給女兒，不過並不是對方想要的智慧型。

女兒眼見這只是支普通手機，氣得當著爸爸的面，將新手機狠狠往地上一砸，雙方立刻爆發激烈爭執，爸爸隨後獨自回到房內，隔天被家人發現時已沒了呼吸心跳。馬杜普爾鎮（Madhupur）警察局負責人達斯（Tapas Das）表示，經瞭解全案經過並由檢警驗屍後，目前已將遺體交還給家屬。

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(中時電子報)