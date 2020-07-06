萬眾矚目的2020澎湖國際海上花火節6日晚璀璨綻放，今年最大重頭戲首次結合「漫威」主題無人機燈光秀現場大轟動，初估2萬8000多人同場歡樂，締造澎湖花火節歷年來最熱鬧新紀錄。

疫情趨緩，離島澎湖旅遊爆夯，延期舉辦的

澎湖海上花火節未演先轟動，全國各地數十萬觀光人潮專程跨海來朝聖，男女老少瘋狂一整夜。

今晚開幕式在觀音亭休閒園區舉辦，澎湖縣青少年交響樂團拉開序幕，金曲歌后艾怡良、偶像唱將畢書盡熱情高歌串場演出，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、澎管處長許宗民、、、

親臨主持，伴隨著9時整點倒數計時，轟隆隆沖天聲響一朵朵煙花擦亮澎湖星空。

緊接著「漫威」主題300台無人機燈光秀登場，伴隨著漫威電影音效，嶄新的花火之美盡入眼簾，打造今年花火節最大亮點，一場視覺與聽覺的聲光震撼饗宴令人目不轉睛，同時有一對情侶現場上演求婚戲分享喜悅。

今年花火節7月6日登場，持續綻放光彩至9月3日，每周一、四在觀音亭西瀛虹橋熱鬧登場，另加碼離島7月18日吉貝場、8月1日七美場、8月15日望安場，共計21場次，每場次施放10分鐘煙火秀。

(中時 )