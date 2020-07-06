俄羅斯國防工業消息人士透露，研究中的電磁脈衝炮(electromagnetic pulse cannon)，可以透過強烈的電磁脈衝，使目標的電子系統故障，能夠輕易的擊落空中的無人機，射程達到10公里。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，消息人士表示，自2015年以來，俄國軍研單位就一直在進行EMP(電磁脈衝,Electromagnetic Pulse)武器的試驗，取得不錯的成效，並且持續增加功率。新一代的EMP大砲已在今年春天測試，對空中目標的效力是7~8公里，最大射程可達到10公里。其中一位消息人士說，原本以為EMP武器的射程不超過1~2公里，目前的成果是過去無法想象的。

俄國官方色彩的塔斯社表示：「電磁脈衝波對目標飛機持續不到一秒，就看到10公里外的飛機失控而墜毀，效果幾乎是瞬發的，以光速傳播到目標。」

在試驗過程中，電磁脈衝砲對破壞地面設備也有效，可以使電驅動的設備給癱瘓，而現在的無人機大多是電動，因此也很有效。研發人員還說，這種武器的主要問題，是需要供應大量能量，至少需要巨大的發電機才能供電，因此比較可行的實用方式，是固定陣地。

消息人士稱，EMP武器與無線電干擾並不相同，無線電干擾是讓電子訊號混亂，不會造成設備受損。相對的，EMP砲是強大的電子流衝進電子設備，是一種無法修復的物理破壞。

(中時電子報)