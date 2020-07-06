美國股市週一早盤大幅上漲，因為華爾街試圖利用上周強勁表現的勢頭，並擺脫新冠肺炎病例的持續上升帶來不利的因素。

道瓊工業平均指數上漲370點或1.4％，而標準普爾500指數上漲1.4％。科技含量高的那斯達克綜合指數上漲1.5％，創歷史新高。

本週開始看漲的原因有幾個：

在周一的盤前交易中，股票與經濟重新開放密切相關。嘉年華公司，皇家加勒比海和挪威郵輪公司的股價均上漲了2％以上。美國航空和達美航空也上漲了近2％。零售商Gap的股票也有所上漲。

併購交易也提振了市場人氣。華倫·巴菲特（Warren Buffett）在今年的市場動盪中做出了他的第一筆重大交易，伯克夏（Berkshire Hathaway）以約100億美元的價格從Dominion Energy手中購買了天然氣輸送和存儲資產，其中包括債務。Dominion Energy在盤前交易中上漲了5％。Uber股價上漲，此前該公司表示將以價值26.5億美元的全股票交易方式收購食品配送應用Postmates。

最大的科技公司也領漲，其中蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌母公司Alphabet的漲幅均超過1％。那斯達克指數（Nasdaq-100）（週一上漲1.5％，使其2020年的漲幅超過20％。

大陸股市飆升，上證綜指上漲超過5％，原因是該國在冠狀病毒爆發後，經濟持續地開放。

下半年開始，庫存開始增長。道瓊指數和標準普爾500指數上週分別上漲了3.3％和4％，那斯達克指數當時上漲了4.6％。上週市場也總結了數十年來的最佳季度表現。道瓊指數第二季度上漲超過17％，而標普500指數在此期間上漲了近20％。那斯達克指數上漲了30.6％。

(中時電子報)