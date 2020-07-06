江蘇淮安殺警遭開槍制服

位於江蘇省北部有「名人之鄉」的淮安市於7月6日下午發生徒砍死警察的凶案，2名有多項前科且遭通緝的兄弟持菜刀砍死2名員警，甚至光天化日下當街揮舞菜刀威脅前來支援的警察，最後在揮刀攻擊時遭開槍擊中倒地才被制服。

江蘇省淮安市舊稱淮陰，有「名人故鄉」之稱，歷史上出過名人包括中共前總理周恩來、漢朝大將軍韓信、漢賦名家枚乘、巾幗英雄梁紅玉、《西遊記》作者吳承恩、《老殘遊記》作者劉鶚等等，自古為水運及漕運樞紐、南北要衝，明清時期與蘇州、杭州、揚州並稱為大運河沿線四大都市。

江蘇淮安砍殺警察

據《揚子晚報》報導，在7月6日在淮安市的生態文旅區板閘佳苑發生一起重大暴力襲警事件，導致一名民警、一名輔警殉職，犯罪嫌疑人馬洪兵（男，52歲）、馬偉兵（男，56歲）2兄弟被警方開槍制服。

報導說，被捕的2名嫌犯為親兄弟，已因其他案件遭通緝，經民眾檢舉後，2名員警前往查核，卻遭案犯持菜刀砍成重傷，送醫不治死亡。在現場網友拍攝的逮捕現場視頻中，2名嫌犯持3把大菜刀在大街上不斷向圍捕的警員揮舞，最後在持刀衝向警員時被警方開槍擊中後遭到制服。

報導說，案犯2兄弟中的弟弟馬洪兵曾因犯盜竊罪、強姦罪、強制猥褻罪等多項罪名被判刑1年、11年、6年、6.5年，2013年3月22日刑滿釋放後，又於2015年又因強制猥褻罪被淮安市經濟技術開發區法院判刑。

(中時電子報)