蘇一峰參考了瑞士日內瓦所做的普篩研究後，得到了驚人發現：「每位確診者背後都有11位感染者」。(摘自蘇一峰臉書)

自從六月底一名日本女學生回東京入竟採檢被驗出新冠肺炎陽性，日方判定是在台染疫後，國內是否普篩的聲浪又再次出現。對此，聯合醫院陽明院區胸腔重症醫師蘇一峰參考了瑞士日內瓦所做的普篩研究後，得到了驚人發現：「每位確診者背後都有11位感染者」。

對於台灣堅持不普篩，指揮中心指揮官陳時中1日舉冰島例子解釋，當時因國內疫情緩解，冰島政府決定6月15日起實施入境全面檢驗，檢驗陰性者可自主健康管理，不必隔離，但才實施短短半個月，國內就爆發社區感染，截至28日，冰島就新增30例確診病例，其中5人為本土病例，3例感染源不明。陳時中強調，普篩若檢驗陰性就放行，恐讓漏網之魚進入社區。

而蘇一峰近日也在臉書分享另一個國家觀點，他以瑞士日內瓦在5月時所做的普篩研究指出，當時確診數為5千人，不過當地居民的血清抗體陽性比率為10.6％，研究團隊以當時人口約為50萬來換算，發現每1位確診者相當於代表背後有11.6位感染者存在！

不過蘇一峰也強調，日內瓦實驗主要是採抽血的抗體檢驗，和台灣目前的鼻咽呼吸道的PCR篩檢不同，研究不一定完全適合台灣。

(中時電子報)