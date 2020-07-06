中華職棒31年下半季賽事將於24日正式展開，富邦悍將新莊主場預售票14日全面開賣，另提前給予悍將家族會員享有優先購票權益。球團也同步在下半季推出三檔主題日活動，以及全新的聯名主題席位，迎接家人們一起回到新莊城堡為悍將應援同樂。

富邦悍將2020下半季三大主題日即將登場。（富邦悍將提供／廖德修台北傳真）

富邦悍將下半季主題日，25-26日由每年最受期待的【XVIII】悍將中學返校日打頭陣，球團將舉辦一年一度的社團成發表演及準備返校好禮，更要在賽後繼續熱情舉辦校園演唱會，邀請悍將家人一起返回悍將中學。

8月29-30日【將將好生活】以Good Life概念出發，將所有的美好事物集合在新莊球場，二樓場外舞台將舉辦有趣好玩的市集，還有動人的音樂演出。

9月19-20日登場的【G!POP流行音樂節】，將邀請多組不同風格的歌手賽後開唱，要連續兩天在賽後舉辦跨越不同時代的經典歌曲演唱會，由球員與球迷合唱的「我想悍你唱」活動也將持續登場，歌星與球星帶來的雙星音樂會，絕對是年度不可錯過的音樂主題日。

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