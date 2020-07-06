受到近來經濟指標意外開高，激化市場全球經濟可望強勁復甦樂觀預期的刺激，全球股市周一全面大漲，亞股在陸港股市暴漲帶動下衝上5個月最高，美股那指再創歷史新高。

亞股周一紅光滿面，日經收盤大漲1.8％，香港恆生指數飆漲3.8％，韓股拉出1.65％的長紅，不含日股的MSCI亞太股市指數勁揚1.6％，改寫今年2月以來新高。

大陸上證指數表現最為搶眼，收盤暴漲5.7％，創下2018年2月以來新高，漲幅居全球股市之冠。

歐股跟進開高，德國與法國大盤雙雙跳高1.9％，英國股市勁揚逾2％，Stoxx 600泛歐股市指數大漲1.6％。

剛結束長周末連假的華爾街股市同樣氣勢如虹，道瓊工業指數跳漲近400點或1.5％，來到26,210點，標普5百指數大漲1.4％，那斯達克指數衝高1.6％，來到10,363點的歷史新高。

追蹤全球49個國家股市表現的MSCI全球股市指數在歐股開盤後跳升0.7％，來到6月6日以來新高。市場分析師指出，由於近期全球各國的經濟指標都意外強勁，股市瀰漫著經濟將強勁復甦的樂觀預期，因此帶動信心買盤勇於進場追高。

信安環球投資公司首席策略師夏爾（Seema Shah）指出，「大陸過去幾周的經濟指標都相當正面，其經濟已恢復成長動能，這有助於推升全球股市上揚。」

瑞銀發表研究報告指出，近來花旗的美國經濟指標驚喜指數就率先改寫歷史新高，瑞銀全球財富管理公司投資長哈夫利（Mark Haefele）表示，「我們不建議此時以不確定性因素為由退出股市，反而應該趁行情波動劇烈時進場投資。」

傑富瑞首席全球股市策略師達比（Sean Darby）也表示，「全球所有貨幣政策指標都亮綠燈，貨幣政策環境超級寬鬆，代表一些表現相對落後的股市未來行情看漲，新興市場股市尤其偏多。」

花旗分析師預估，全球央行未來一年總共將買進6兆美元的金融資產，規模將較歷史前高多出逾一倍。

(工商 )