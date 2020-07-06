中央氣象局表示，明（7）日各地高溫約在33-36度，台東縣、台北市、新北市盆地為橙色燈號，有連續3日出現36度以上高溫的機會，另外，午後大台北、東北部及各地山區還需留意短暫雷陣雨。氣象專家彭啟明也透露，高溫炎熱、午後局部降雨的天氣型態將會持續2-3周。

氣象局指出，明天潮濕西南風與陸風互相輻合，中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後大台北、東北部及東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，須留意短時強降雨及雷擊之可能，並有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，氣象局指出，各地高溫約在33至36度，特別是大台北盆地、南投、宜蘭近山區或河谷及花蓮縱谷、台東地區有局部36度以上高溫發生的機率。

彭啟明在臉書《天氣風險》上指出，本周高壓持續盤據，高溫炎熱午後山區有局部雨的天氣型態將持續2-3周，可能會到7月底左右才有變化，但會密切關注。

(中時電子報)