繼博客來、7-ELEVEN線上購物中心後，知名連鎖咖啡星巴克6日宣布，瞄準龐大的女性客群，星巴克第三間線上門市將進駐康是美網購eshop，7月7日凌晨正式上線，除提供咖啡用品、設備及包裝食品外，也將首度與美妝品牌Kate Tokyo推出聯名行銷活動，未來更不排除有更多品牌聯名機會，打造全新美麗星體驗！

為歡慶星巴克線上門市在康是美網購eshop上線，星巴克也首次在通路聯手Kate Tokyo推出行銷活動，凡顧客於7月7日至11日於星巴克線上門市康是美網購eshop消費滿500元，即可獲贈Kate Tokyo品牌彩妝指定眼影一盒；7月7日至8月4日購買星巴克任一商品，還可享品牌指定彩妝7折加價購優惠；同時，於Kate Tokyo康是美網購消費滿388元，也可獲星巴克飲料85折券。

星巴克指出，星巴克線上門市於2014年4月分別於博客來、7-ELEVEN線上購物中心開幕旗艦館，以「線上限定商品」、「線上送禮」與「預購服務」三大特色，提供消費者與實體門市不同的體驗。

線上門市的特色在哪？星巴克說明，首先，以線上限定商品來說，除了線上門市限定販售的檔期新品外，也可在線上門市直接購買只有部分實體門市才販售的典藏系列，還有熱銷的聯名商品也會提早於當日凌晨開賣。

其次，線上門市提供便利的選購及送貨服務，頗受網購族群喜愛，業績逐年成長，是顧客大宗採購或節慶預購送禮的選擇之一。再者，星巴克線上門市也會不定期推出活動，如購買滿額可獲星巴克實體門市85折或好友分享券，引導顧客回流實體門市，提供消費者虛實整合的咖啡體驗。

有趣的是，不同平台的客群，喜好也有所不同！據星巴克觀察，星巴克線上門市博客來旗艦館的客群，大多為喜愛有設計感的用品及綠色商品如餐具組、吸管組及餐盒等；另，星巴克線上門市7-ELEVEN線上購物中心旗艦館的顧客，則多喜愛包袋類或是包裝食品禮盒。如今加上星巴克線上門市康是美網購eshop上線，主打喜愛美麗與生活的女性，希望能拓展更多新客群，讓星巴克線上門市的經營更全面。

(工商 )