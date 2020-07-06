日本名模女星木下優樹菜2010年嫁給大17歲諧星藤本敏史，本被譏是「美女與野獸」組合，但在兩人生了一對可愛女兒過著幸福生活後，讓人們改觀，反被選為「最理想夫妻」第一名，然去年木下優樹菜爆出恐嚇胞姊工作的珍奶店，對話曝光後重創形象，不僅丟了老公，如今更不敵輿論，宣布解約並引退。

木下優樹菜婚後，因美麗外型與率直個性而持續受到歡迎，擁有一票媽媽粉絲擁戴，人氣不減反增，然多年來營造的美好形象，卻因去年10月爆出的醜聞而完全崩盤，日媒報導她的親姊姊因薪資問題，而與打工的珍奶店家起了糾紛，木下優樹菜為姊姊出頭與其交涉，然卻是出言恐嚇「我可爆料給八卦狗仔，到時候你們就沒立場說話囉」，甚至辱罵「老太婆」、「妳這騙徒」等，店家忍無可忍揭發惡行，對話私訊曝光後，摧毀木下優樹菜這些年來的優質形象。

事發後輿論一面倒批評木下優樹菜，而她與藤本敏史的9年婚姻2個月後也宣告破局，聲明說雙方因聚少離多而離婚，2個女兒的撫養權歸給媽媽，而優樹菜停工沉潛了8個月，本月1日透過經紀公司對外發聲，表示這段時間已深刻反省，「接下來想努力完成眼前能做的事」，信心滿滿的復出宣言，卻不被民眾接受，反被嗆「演藝圈不需要妳」、「還有臉復出」、「我拜託妳直接引退吧」。

而才喊復工不到5天，木下優樹菜不敵負評壓力，經紀公司再度出面，宣布跟她一度過苦甜參半的14年歲月，換來這樣的結果也不是公司所樂見，認為公司在管理上也應承擔責任，同時表示雙方已難維持信賴，加上木下優樹菜辭意堅定，因此與之解約，而她也將就此退出演藝圈。

(中時電子報)