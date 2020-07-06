李眉蓁更新臉書大頭照。(取自臉書)

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁6日質詢代理市長楊明州時，自信滿滿表示「你也有可能交接給我」，當場將總質詢轉為「預習交接施政報告」。晚間，李眉蓁更新臉書大頭照並表示，「高雄事，我的事」，再度展現自信。

李眉蓁今晚更新臉書大頭照並表示，「高雄事，我的事」，她指出，這一年風風雨雨，發生了很多事情；但我們仍然要無畏風雨，堅定向前。雖然很多人可能覺得這場戰役非常難打，但她不會因為害怕失敗，而去放棄做那些真正在乎的事情。

李眉蓁說，她想讓高雄市民知道，不管高雄發生什麼事情，她都與大家同在。市民的大小事情，包含就業、生育、公托、經濟等等市民在乎的事情，市民關心的事情，只要高雄市的事情，就是她的事情。她也希望，這段時間希望大家能夠看到她的真心與專業，並在8月15日後，讓她能夠替大家完成更多更有意義的事。

網友們也留言回應，「未來的市長李眉蓁，幫許議長討回公道，並且捍衛他生前最後的兩句話」、「李市長參選人沒有悲觀的權利，只有戴著鋼盔往前衝，握住高雄市民每一雙手就對了，加油」、「希望屬於高雄的風風雨雨，能停止於八月十五！加油未來的眉蓁市長」。

(中時電子報)