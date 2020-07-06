國民黨高雄市議長補選，在兩位議員退出黨團運作後，黨祕書長李乾龍撂重話，若沒守住議長，他和黨主席江啟臣都要走路；政壇不少人也在關注，議長選舉是否成為江主席「終局之戰」。儘管依目前選舉規則來看，國民黨31席議員跑票機率微乎其微，保住議長的勝算仍高，但市長、議長雙失後，高雄藍軍顯然仍未團結同仇、一致對外，這才是國民黨高層該積極正視的警訊。

高雄市議會在許崑源辭世後剩65席，國民黨佔31席，加上1席無黨籍參與黨團運作，已有32席，而與國民黨友好的3位無黨籍、1位親民黨吳益政；而民進黨籍加上親綠議員，共計僅29席。

因此，理論上，國民黨要拿至少33票，難度不高，尤其31席黨籍議員除非打定主意離開國民黨，或不打算參選連任，否則因《地方制度法》已修法規定縣市議會正副議長選舉採記名投票，有沒有跑票，清清楚楚，沒得狡賴，將來議長選舉，誰敢跑票？

因此，兩位黨籍議員雖退出黨團運作，公開表達不滿，但與可能違反黨紀、準備跑票，還有不小差距，綠營要挖角或策反友藍的無黨籍議員投廢票甚至投綠，以拿到超過國民黨基本盤的31票，也沒那麼容易。這也是李乾龍認為仍有8成把握可保住議長，敢撂下重話的原因。

但如同前車打出閃黃燈，正是要提醒前後來車注意一般，國民黨仍需正視議員退出黨團運作所傳遞的警訊。藍營在高雄吃癟20多年，好不容易拿回政權，藍天再現卻如曇花一現，短短1年多府會龍頭雙失，議會黨團還分裂成兩派，黨中央徵召市長補選人選過程未充分溝通，又惹惱許多市議員招致反彈，都是未戰先自傷，內耗戰力。

國民黨2020總統及立委雙雙慘敗氣勢正衰，中壯派的江啟臣接任黨主席至今4個月，從人事調整、黨內改革、罷韓、國會抗爭、黨產問題、高雄市長議長補選等各路線同時開戰，力圖振衰起蔽，但一路走來跌跌撞撞，甚至兩岸路線還激起「前主席們」不滿，在多頭接戰、內外交迫之際，如何儘速團結黨內同志，齊心一致對外，將是他在明年主席改選前，能否交出漂亮成績的重要課。

(中時 )