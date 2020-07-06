印度北部近日雷暴雨頻頻，落雷成了不確定致命風險，印度官員說，比哈爾邦（Bihar）過去10天裡，有147被雷擊而死。當地是印度的貧窮省份，多數建築沒有避雷針。

科學警報(Science Alert)引述法新社報導，比哈爾邦的災難管理部長拉克什梅什瓦爾‧賴（Lakshmeshwar Rai）表示：「這樣的落雷並不尋常，氣象專家表示，全球暖化造成蒸發降雨過於旺盛，是雷擊增加的主要原因。從雨季到現在，落雷已造成215人死亡，大多是農民，他們住在空曠的地方，房屋易遭雷擊。」

他說，單單上週六，有25人被雷擊而死。印度氣象局已警告，未來48小時內，將有更多雷雨，也就有更多的落雷。

在印度北部，由於每年6月至9月的著名的季風時期，當地是雨季，雷擊相當普遍。

但是官員們說，儘管比哈爾邦的落雷是比其他地方多，但是今年的死亡人數，已經超過了該邦過去幾年的死亡總數。做為比較，去年季風期間，比哈爾邦被雷擊致死的170人，而今年已超過200人，更別忘了雨季還未結束。

比哈爾邦農業氣象學家阿比杜斯‧薩泰爾(Abdus Sattar)表示，落雷是由於大氣溫度升高，環境水氣過多，造成的大規模的氣候不穩定，使得冰雹與雷擊都會更強。

地方政府還推出了一款「雷擊預測」手機APP，這有助幫助人們避雷，但是，許多貧窮的農民沒有手機。

根據印度國家事故記錄局（National Crime Records Bureau）的最新數據，2018年印度有2300多人被閃電殺死。

(中時電子報)