「我想讓她在旅遊中增長見識，給她最好的童年」，一位來自大陸陝西的年輕爸爸，決定帶著女兒還有妻子，自行駕車穿越318川藏公路，這裡的自然美景、原始的狀態，成為世界遺產之一，年輕爸爸決定做這件事的動機，就是不想「女兒成天泡在補習班」。

袁思朋與妻子兩人都愛旅遊，生了女兒後熱情沒有受到限制，反而一家人到處旅行，年紀小小就到過陝西許多地方，袁思朋說女兒年紀稍微大一點之後，開始會自己選擇地點，每到一個城市就帶她到遊樂園玩耍，接著品嚐當地小吃、欣賞自然景觀，女兒也習慣出遠門，甚至愛上拍照。

位於青藏高原東北部的可可西里，是目前世界上原始生態環境保存最完美的地區之一，也是大陸面積最大、海拔最高、野生動物資源最為豐富的自然保護區之一，亦是大陸第51項世界遺產，抵達可可西里，必須穿越318川藏公路，素有最美景觀大道的美譽。今年6月初，袁思朋收拾行李，帶著妻小自駕前往無人之境，沿途經過成都、新都橋、拉薩、可可西里、茶卡鹽湖、青海湖等，成為一家人難忘的回憶。

今年5歲的女兒袁馨語，旅行時看到藏羚羊、氂牛、馬群顯得很興奮，已經徹底愛上大自然，她向外媒記者說「只要我想去的地方，他都會答應我，爸爸從沒有食言過，我喜歡跟爸爸媽媽一起旅遊」；袁思朋說沒去西藏會終身遺憾，也希望透過旅行，「讓她能成長為一個心胸豁達、眼界開闊的優秀女孩」。

(中時電子報)