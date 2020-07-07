新冠疫情肆虐，衝擊上半年房巿，不過，面對畢業季來臨，房仲業仍大舉搶才，信義房屋、永慶房屋、台灣房屋與住商不動產等四大房仲下半年徵才人數約在1000至3000人間，合計徵才數破萬人。

不動產經紀業人才素質直接影響經營與形象，即便巿況不佳，各大房仲也多逆勢積極攬材、育才。特別是新冠疫情顛覆社交生活，加上Ｚ世代觀念丕變，房仲業還紛紛改變員工訓練方式，台屋宣布以遠距與實境教學，避免客戶淪為「實驗對象」，永慶房屋則因應現在年輕人對於科技運用的熟練，推動線上作業系統，讓學習遊戲化。

後疫情時代，全球正式進入5G世代，各產業結合科技智慧升級創新，台灣房屋宣布，斥資億元引進美國醫界培育人才的情境模擬概念，打造「智慧型訓練中心」，長8米面寬情境數位畫面，採1：1的比例房屋如同身歷其境，透過大量的情境擬真演練，快速累積經紀人員經驗，為全台唯一「情境式高階訓練中心」。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，2020年第1季全台屋齡超過20年以上住宅已達659.1萬戶，根據台灣房屋家事服務中心統計，滲漏水現象是中古屋最常見的屋況瑕疵和爭議，超過三成，發生地點以浴室最高，達28％，其次為窗框、廚房。房屋出現滲漏水情形，往往是長年雨水侵蝕以及排水系統不良，兩大原因累積所致，台灣房屋為强化同仁對屋況滲漏水的精準掌握，規劃全台唯一，以1：1高階情境訓練各類滲漏水屋況，以及海砂屋況等各式情境擬真導覽訓練，專業進化，預防交易爭議於先。

永慶房屋則將工作項目轉換成「闖關領任務」，將員工訓練融入闖關遊戲，每次成功過關就能領取《永者幣》兌換實質禮品，即時獲得獎勵；除了個人任務，更可組隊一起達成目標，透過不同專長的夥伴，一起合作贏得勝利。永慶房屋人資部經理塗振宏說明：「永慶大聯盟平台，將工作遊戲化，不管是新人或是資深同仁都變得更積極，工作效能提升近2成。」

住商不動產企研室經理徐佳馨也說，住商著重遠端教學外，另也建立住商空中大學，邀請產業百位名師錄製課程供經紀人進修無時差。

(中時 )