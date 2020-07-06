行政長官林鄭月娥今日首次召開的國安委會議，為警務處新設的國安處制定執法細則，包括授權警方監管網路言論，要求網路服務商移除危害國安信息等7大要點。相關細則還規定，警方可要求外國政治性組織，包括台灣組織，提交在港活動及個人資料、資產等資料；緊急情況下毋須法院手令可入屋搜查，違反相關規定最高可罰款10萬元或監禁2年。但相關舉措也被視為替港警「擴權」。

香港01報導，港府今日刊憲，公布《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》（《實施細則》），於7日生效。

《實施細則》規定，在特殊情況（如緊急情況）下，助理處長級或以上警務人員可授權其人員在無手令的情況下，進入有關地方搜證。這也意指，緊急情況下毋須法院手令可入屋搜查。

《實施細則》還包括限制離港、凍結、限制、沒收及充公與危害國家安全罪行相關財產外，還可移除危害國家安全的信息及「封網」；即，警務處處長有合理理由懷疑在電子平台上發布的電子信息，相當可能構成危害國家安全罪行，可在保安局局長批准下，要求有關發布人士等移除危害國家安全信息。

此外，《實施細則》還授權新設的國安處可進行截取通訊及秘密監察；在保安局局長批准下，藉向某外國政治性組織或台灣政治性組織，或某外國代理人或台灣代理人按指定方式向警務處處長提交指明資料。

至於，《實施細則》也規定相關罰則。發布人拒移除危害國安信息，可判罰款10萬元及監禁1年；外國政治組織提供虛假資料，可被判罰款10萬元及監禁2年。

(中時 )