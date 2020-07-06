日本1名壯年男子，因長期與親爸相處不合，某天爭吵完後緒控制不住，拿起一旁的菜刀捅向親爸數刀，導致親爸當場死亡，兒子的媽媽恰巧目睹弒父一幕，兒子事後因無法接受，立即跑出家門，往離家不遠的鐵路月台跳下陪同親父共赴天堂。

1名媽媽急忙衝入警察局報案，嘴裡慌張說著兒子殺了我老公，警方火速抵達現場後，發現1名年約50歲的中年男子早已倒地在餐桌旁血流滿面，腹還插著1把菜刀，身上多處有被用刀刺入的傷口。

據該名報案媽媽的陳述，今早她在廚房準備早餐時，聽到兒子與老公的爭吵聲，隨後就聽到老公慘叫聲，立即跑處一看，發現兒子衣服滿是鮮血，老公已到在地上且血流不止，兒子看見媽媽又看到地上遭自己捅死的親爸，崩潰的跑出家中往離家不遠的月台去，並且在等到一班火車來時，立即跳下月台，當場被火車輾斃慘死。

據警方調查得知，男子跳下火車軌輕生後，當天的火車班次整個大延誤，至於兒子為何要捅親爸數刀仍有待釐清。網友紛紛認為，這不肖子殺了爸爸，還讓留下自己媽媽1人在世斷腸，實在該下地獄去；也有網友父母嚇死了，進一步表示自己的小孩將來一定不要過於逼迫，不然真的會發瘋。

(中時電子報)