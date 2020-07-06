網路亂象？彰化施姓農民在臉書貼文，表示自己近５分地的稻米遭盜割，尋求大家協助，事後發現是熟識友人所割，兩人曾口頭約定讓友人收割，但儘管貼文末表示，若是無心可原諒，但偷竊屬於公訴罪，仍須依法送辦，形成害自己兒時玩伴遭送辦的窘境。

據了解，施姓民眾為退休員警，務農種植稻田，發現稻子不見貼在臉書表示，「我在芳苑鄉漢寶村漢興路快速道路旁有約4分8種稻子，本來明後天要請人割稻，結果昨天下午去看，已全被人割完了，傷腦筋，最好是無心啦，可原諒。」事後雖然下架貼文，但仍被人轉到「報廢公社」，但施姓農民也在下方留言表示，會原諒對方，

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成認為，民眾在網路發表相關言論應謹慎，可能因一時情緒，發表未經查證，甚至捏造事實之言論，讓自己捲入案件甚至是牢獄之災，若發生遭竊案件，民眾應蒐證並報警，若一時情緒衝動，貿然在社群上公開，反而可能驚動竊賊，增加警方辦案上的困難。

葉建成說，若文章指名道姓且為不實指控，可能涉嫌誣告，或妨礙名譽，站在執法單位，當然希望民眾能確實查證清楚，網路資訊傳遞遠遠比你想得還快，在事發當下就發送網路，引起事後不必要的誤會才後悔，已經太遲。

(中時 )