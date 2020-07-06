新北市衛生局30歲林姓女雇員3日晚從辦公室大樓墜樓身亡，檢警雖排除他殺，但林女死前在臉書留下千字文，自揭遭某物理治療機構廖姓執行長性侵，警方為釐清案情，除取回林女手機還原2人通訊軟體對話，6日也傳喚衛生局與林女較熟悉的同事，但都對佐證性侵並無明顯進展。

經警方訪談，衛生局係先接獲檢舉函，內容指控林女與已婚同事不當交往，且不是初犯，有與廖姓執行長的前例可證。衛生局遂於3日下午約談林女及已婚男同事，雙方均稱只是朋友關係；而廖姓執行長部分，林女則將廖男性侵過程、欺騙感情及暴力相向部分完整吐露。

另與林女關係較密切的同事則稱，對林女的感情及交友狀況並不了解，也未曾聽她說起遭受性侵。

警方成功解鎖林女手機後，還原她與廖男自2017年起的對話紀錄，經初步了解，內容絕大部分都是廖男對林女的噓寒問暖，林女則甚少回覆，偶爾可見爭吵的對話，至去年10月，林女最後一次回覆，意指廖男有其他女人，不願再與他糾纏，之後便「已讀不回」，迄去年11月止，廖男亦停止發話。

(中時電子報)