隨著11月美國總統大選逼近，矽谷支持民主黨的態勢更加明朗！蘋果、微軟等五大科技企業員工迄今共捐出1,500萬美元挹注民主黨選情，其中以串流巨擘網飛支持力道最大，約98％的政治獻金流向該黨，相比之下，最支持共和黨的高通員工政治獻金佔比僅約50％。

據獨立監督機構互動政治中心（CRP）網站數據顯示，前五大科技企業蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet與臉書員工合計捐款約1,500萬美元給民主黨候選人，而共和黨候選人只獲得不到3百萬美元。

這意味著，民主黨今年獲科技業政治捐款比例升至84％，高於2016年大選的68％與2018年期中選舉的79％。

科技業人士政治立場普遍左傾，捐款給民主黨的金額向來高於共和黨，而在民主黨總統候選人拜登擊敗初選對手出線後，這種失衡現象更擴大。數據顯示，拜登從科技業獲得的政治獻金，約是共和黨總統參選人川普金額近12倍。拜登從五大科技公司獲得逾92％的捐款。

(工商 )