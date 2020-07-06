根據哈佛商學院金融教授貝克（Malcolm Baker）與紐約大學金融教授瓦格勒（Jeffrey Wurgler）提出的五大指標顯示，美股目前並未陷入非理性榮景。

全美第二大租車公司赫茲（Hertz）聲請破產後兩周，卻出現投資人追捧，股價大漲的情形；切薩皮克能源（Chesapeake Energy）5月暗示可能聲請破產保護，股價卻在6月初躥揚逾180％。陸企房多多（Fangdd）因公司名與尖牙股FAANG相近，曾一日狂飆400％。

聯準會（Fed）前主席葛林史班在1996年12月以「非理性榮景」一詞，示警股市上漲由不理性所推動。

儘管上述案例顯示投資人的不理性，但依據貝克與瓦格勒提出的五項指標來分析，美股並未陷入1990年代末期網路泡沫前的非理性榮景。

指標一和二，股票首次公開發行（IPO）數量和上市首日漲幅。網路泡沫前一年－1999年的IPO案多達476件，掛牌首日平均報酬率達71％，相較之下，2020年迄今的IPO案僅44件，報酬率約是34％，還不到1999年的一半。

指標三，上市公司籌資方式，售股或舉債。在非理性榮景時期，企業傾向在股市籌資，1999年資金來自股市的比重為18％，2020年僅有7.5％，仍不到1999年的一半。

指標四，發派股利與不發派股利企業的相對估值。兩位教授認為，發放股利的企業大多是成立較久、信譽卓越的公司，但非理性榮景時期的投資人多偏好成長迅速，不發放股利的企業。

網路泡沫時期，不發配股利的企業股價淨值比，為發配股利的企業的一倍有餘。據FactSet數據，現今發放股利的企業股價淨值比平均為44％，高於不發放股利的企業。

指標五，封閉式基金平均折價金額。目前的折價幅度大於歷史水準，暗示基金投資人的恐懼情緒大過貪婪。

(工商 )