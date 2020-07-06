特斯拉（Tesla）近來股價屢創新高，市值超越豐田，高居同業之冠後，執行長穆斯克（Elon Musk）宣布開賣「空頭短褲」（short shorts），大力揶揄空頭部隊。特斯拉的「最新產品」可能暗示第二季將有獲利，將是連續四季呈報獲利，為該公司史上首見。

穆斯克5日透過推特宣布，「限量版空頭短褲現正開賣。」穆斯克不時與看空特斯拉的投資人隔空開火，甚至曾在2018年寄了一箱短褲給放空特斯拉股票的對沖基金綠光資本創辦人安霍恩（David Einhorn）。

特斯拉官網販售的紅色空頭短褲，正面側邊有特斯拉的商標，背後有金色「S3XY」字樣，正好是特斯拉的四大電動車車款－Model S、Model 3、Model X與Model Y。

空頭短褲售價69.420美元，420顯然來自穆斯克2018年的知名推文，他當時表示將以每股420美元的價格將特斯拉私有化。這段話引發軒然大波，美國證管會（SEC）對穆斯克展開調查，最終穆斯克遭到罰款，並丟掉特斯拉董事長職位。

此外，420也是大麻的代碼，4月20日是大麻日。2018年穆斯克在網路直播節目抽大麻和飲酒，脫序行為導致股價大跌。

撇開這些負面新聞，特斯拉的業務和股價有蒸蒸日上之勢。2020年迄今，特斯拉股價翻漲三倍，現已站上1,200美元，7月初市值一舉超越豐田，成為全球市值最高汽車製造商。

特斯拉第二季交車量超越9萬輛，在新冠肺炎疫情期間還能有這樣的成績，令市場驚豔。

穆斯克推出「空頭短褲」或許是暗示第二季將呈報獲利。欠缺獲利一直是空頭部隊看空特斯拉的主要原因。穆斯克日前也曾在電子郵件暗示，第二季已經接近損益兩平。特斯拉將在7月稍晚公布第二季業績。

(工商 )