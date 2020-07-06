嬌生、萊雅等化妝品歐美大廠宣布，因應近日反種族歧視運動，將刪除所有產品中帶有美白、亮白（whitening）的字眼。這對未來美白產品會有什麼影響呢？怎麼選美白產品呢？

「現在對歐美來講，白=變漂亮變成是一種歧視黑皮膚種族的行為，」美之道皮膚科診所院長邱品齊說，以前不曾有這樣的問題，今年是因為一連串的社會事件導致爭議。

邱品齊也指出，由於廣告行銷內容不能再寫美白等字眼，可能用「調理肌膚」、「讓皮膚變漂亮」等比較模稜兩可的字眼，產品競爭力會下降甚至消失，「廠商當初的廣告和logo根本沒有這樣的想法，但情勢所迫不得不刪除，」邱品齊說。

對東方人來說，愛美白由來已久，且認為皮膚白皙、沒有斑點看起來年輕、清爽，加上對膚色種族歧視並不那麼強烈，因此亞洲業者如資生堂或韓國廠商目前都沒有相關的措施。

想美白可以多吃富含維生素C的食物、做好保濕和防曬，皮膚自然可以白皙透亮，如果想要使用美白產品就要注意成分。

美白產品百百種，但要有美白成分才有效。台北醫學大學皮膚科主治醫師、美容醫學中心主任張宜菁指出，美白產品目前衛福部核可的成分有13種，大都會針對黑色素合成要素酪胺酸酶（tyrosinase）來進行抑制、阻斷和合成。

張宜菁整理了幾種常見的美白成分及其功效：

常見美白功效。（圖片來源：陳蔚承）

看成分，就能看出美白產品以酸類為主，因此張宜菁指出，購買美白產品除了要看產品中是否含有效的美白成分，最重要的就是不能過敏，「使用前要先看皮膚狀況，如果有脫皮、疹子等等就不建議用，使用完後也要注意皮膚的反應，如有不適應諮詢醫師。」

酸類中最耳熟能詳的就是果酸和杏仁酸。這類產品具有去角質、加速皮膚代謝的效果，因此能讓皮膚亮白，但長庚醫院皮膚科主治醫師、長庚診所美容醫學中心副主任李美青表示，去角質也是種刺激，過度會引發泛紅、乾燥、搔癢、刺痛等問題，尤其長輩皮膚相對脆弱、乾燥更容易產生不適，因此建議1～2週使用一次即可。

李美青也指出，這類酸類產品使用後會增加皮膚對陽光敏感及曬傷，因此使用後更要注意防曬， 否則容易誘發黑斑和黑色素沉澱，「美白的前提就是要做好防曬，沒有防曬擦再多都枉然。」如果已經擦了美白保養品，要出門時可直接塗抹防曬乳，但皮膚有過敏、傷口、濕疹就不要使用。

只要做好保濕，皮膚自然能光滑透亮。（圖片來源：pixabay）

許多不正確的美白方式，例如用小黃瓜敷臉，最後反而曬傷脫皮。李美青指出，用蔬果美白常會有光敏感的問題，曬到陽光反而會曬傷、色素沉澱。這類的蔬果包括柳丁、檸檬等等。「但用吃的就不會有問題，」邱品齊補充。

美白也有許多疑問，以下是3個美白常見的問題：

1. 美白產品的成分濃度越高越好

對，但刺激性也高。這也跟皮膚的吸收度和其他搭配的成分有關，所以濃度跟效果並非成正比，還是要依照自身使用經驗或使用會否出現不適來決定。

2. 每天敷面膜可以美白？

效果有限。邱品齊指出，面膜可以幫助皮膚保濕，所以敷完後皮膚會看起來水嫩透亮，但效果非常短暫，如果沒有使用其他保濕鎖水的方式，皮膚很快就會變回原本的樣子。

3. 室內可以不用防曬？

沒錯。邱品齊指出，室內的燈光如檯燈、日光燈或LED燈紫外線都非常低，不需要防曬，即使是紫外線較強的鹵素燈，也需要長時間、近距離之下才可能曬黑、曬傷，而一般辦公室或室內人跟光源的距離夠遠，基本上不會受到太大影響。

志勳皮膚科主治醫師李勇毅也說，目前對於日內光是否有害還沒有定論，要不要防曬都可以。

除了使用美白產品，也可以跟醫美搭配，李美青指出，美白產品最好的使用時間就是醫美術後的保養，能鞏固、強化醫美效果；張宜菁也認為，美白保養品只是輔助，最好的做法是保養品搭配醫美，才能有最好的效果。

(中時電子報)